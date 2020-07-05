İnşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı Elazığ'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Elazığ'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çatalçeşme Mahallesi'ndeki şantiyede meydana gelen iş kazasında, yüklenici firmaya çalışan işçiler bir inşaatın 5 katında kalıp sökme işlemi yaptıkları esnada üzerinde bulundukları iskele çöktü.

İskelenin düşmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA