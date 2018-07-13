İnşaat İskelesinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
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İnşaat İskelesinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, mantolama yaptığı sırada iskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi.

İnşaat İskelesinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, mantolama yaptığı sırada iskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, bir binanın dış cephesini mantolama çalışmaları sırasında beşinci katta çalışan Pakistan uyruklu Rashed Mesieh (26), dengesini kaybederek düştü.

İnşaattaki çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mesieh'i ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralanan Mesieh, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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