İnşaat İskelesinden Düşen Iraklı İnşaat İşçisi Yaralandı

Samsun'da inşaatta çalıştığı sırada demir iskeleden düşen Iraklı yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaata işçi olarak çalışan Irak uyruklu Hüsam Saidi Meheç, iddiaya göre demir iskeleden düşerek yaralandı. Baş ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan ve kolunda çatlak meydana gelen Iraklı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN