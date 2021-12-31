İNŞAAT İSKELESİ ÜZERİNE DEVRİLDİ, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ KALKIP GİTTİ

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR'de, bir kişi çalıştığı inşaattan çıkarken, iskele üzerine devrildi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Aralık Çarşamba günü saat 17.25 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi çalıştığı inşaatta mesaisini tamamladıktan sonra iskelenin üzerinden atlayarak çıktı. Bu sırada sarsılan iskele, işçinin üzerine düştü. Kafasına isabet eden demir parçasına aldırmayan işçi, yoluna devam etti. Olaydan şans eseri yara almadan kurtulan işçinin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.