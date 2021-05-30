KOCAELİ İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1 İŞÇİ YARALANDI
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KOCAELİ İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1 İŞÇİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde inşaatın cephesine kurulan iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde inşaatın cephesine kurulan iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

Olay öğleden sonra Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Biricik Sokak'ta meydana geldi. İnşaatın dış cephesine kurulan iskelede 1'inci kata yakın bölgede çalışan Şerif Bozkurt, iskelenin çökmesi sonucu yaralandı. İnşaatta çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Şerif Bozkurt'a ilk müdahalede bulundu. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Şerif Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KOCAELİ İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1 İŞÇİ YARALANDI
KOCAELİ İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1 İŞÇİ YARALANDI
KOCAELİ İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1 İŞÇİ YARALANDI
KOCAELİ İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1 İŞÇİ YARALANDI
KOCAELİ İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1 İŞÇİ YARALANDI
KOCAELİ İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1 İŞÇİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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