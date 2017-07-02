İnşaat İskelesi Çöktü, 1 İşçi Öldü

KONYA'da bir plaza inşaatın dış cephesindeki iskelenin çökmesi sonucu işçilerden 48 yaşındaki Harun Kaya, öldü.



Olay, bugün saat 12.00 sıralarında merkez Selçuk İlçesi Yeni İstanbul Caddesi'ndeki bir plaza inşaatında meydana geldi. Adana nüfusuna kayıtlı Harun Kaya, inşaatın dış cephe iskelesinde çalıştığı sırada, iskelede belirlenemeyen nedende biranda çöktü. İskelenin çökmesi sonucu beton zemine düşen Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaya'nın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.



- Konya