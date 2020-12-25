İnşaat işçisinin sosyal medya paylaşımı yardıma muhtaç kadını "yuva" sahibi yaptı
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İnşaat işçisinin sosyal medya paylaşımı yardıma muhtaç kadını "yuva" sahibi yaptı

25.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:27

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde inşaat işçisi Resul Doğaner'in (38) sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine bir araya gelen hayırseverler, yalnız yaşayan 52 yaşındaki ihtiyaç sahibi kadına 100 metrekare büyüklüğünde ev yaptı.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde inşaat işçisi Resul Doğaner'in (38) sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine bir araya gelen hayırseverler, yalnız yaşayan 52 yaşındaki ihtiyaç sahibi kadına 100 metrekare büyüklüğünde ev yaptı.

Demir ustası olarak inşaatlarda çalışan Resul Doğaner, çocukken hayalini kurduğu gazetecilik mesleğini yapamasa da açtığı sosyal medya hesaplarından paylaşımlarıyla ilçe sakinlerini bilgilendiriyor.

Kendi imkanlarıyla yaptığı haberler ve tanıtımlarla gazetecilik hayalini gerçekleştirmeye çalışan Doğaner'in ihtiyaç sahibi Fadime Zencir'in evinden gerçekleştirdiği paylaşım, kadını yeni bir yuvaya kavuşturdu.

Doğaner, AA muhabirine, sosyal medyada 10 bin takipçisinin bulunduğunu, başlattığı kampanyalarla çevresinde yardıma gereksinimi bulunanlara destek olduğunu söyledi.

İlçede yalnız yaşayan ve oturduğu evi yıkılmak üzere olan 52 yaşındaki Fadime Zencir'in durumunu sosyal medya hesaplarından paylaştığını anlatan Doğaner, Avrupa'da yaşayan Yozgatlılar olmak üzere hayırseverlerin dikkatini çekmeyi başardığını ifade etti.

Doğaner, kendisine ulaşan hayırseverlerin Fadime Zencir'e ait evin yenilenmesi için maddi destek verdiklerini dile getirerek, "Paylaşımı gören özellikle yurt dışındaki hemşehrilerimiz, evin yapılması konusunda yardım edeceklerini söylediler. Üç ay önce yapılan yardımlarla eski evi yıkıp yerine 100 metrekare bir ev yaptık, bir hafta önce de ablamızı içine yerleştirdik. Çok mutlu oldu." diye konuştu.

Hayırseverler tarafından, tuğla, kum, çimento gibi inşaat malzemelerinin karşılandığını vurgulayan Doğaner, 100 metrekare evin 160 bin lira maliyetle tamamlanıp, eşyalarıyla teslim edildiğini belirtti.

Eşini 9 yıl önce kaybetmiş

Eşini 9 yıl önce kaybettiğini, 3 çocuğunun il dışında olduğunu, maddi durumu iyi olmadığı için de evinin tadilatını yapamadığını anlatan Zencir ise "Resul Doğaner, yanıma gelip evimin fotoğraflarını çekip internette yayınlamış. Evimin durumunu görenler de yardım etmişler. Evimi yıkıp yeniden yaptılar. Çok mutlu oldum. Herkesten Allah razı olsun."

Zencir'in komşusu Levent Meriç de evin çok kötü durumda olduğunu, her yağmurda çatının aktığını, Resul Doğaner'in paylaşımının yeni evin yapılmasını sağladığını anlattı.

İnşaat işçisinin sosyal medya paylaşımı yardıma muhtaç kadını 'yuva' sahibi yaptı
İnşaat işçisinin sosyal medya paylaşımı yardıma muhtaç kadını 'yuva' sahibi yaptı
İnşaat işçisinin sosyal medya paylaşımı yardıma muhtaç kadını 'yuva' sahibi yaptı
İnşaat işçisinin sosyal medya paylaşımı yardıma muhtaç kadını 'yuva' sahibi yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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