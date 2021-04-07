İnşaat işçisinin 10'uncu kattaki tehlikeli çalışması yürekleri ağza getirdi
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İnşaat işçisinin 10'uncu kattaki tehlikeli çalışması yürekleri ağza getirdi

İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN - Haberler | 3. Sayfa

İnşaat işçisinin 10'uncu kattaki tehlikeli çalışması yürekleri ağza getirdi 15 katlı binanın 10'uncu katında hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalıştı Antalya'da 15 katlı binanın dış cephesine kurulan iskelede hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan inşaat işçisi yürekleri ağza getirdi.

İnşaat işçisinin 10'uncu kattaki tehlikeli çalışması yürekleri ağza getirdi

15 katlı binanın 10'uncu katında hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalıştı

ANTALYA - Antalya'da 15 katlı binanın dış cephesine kurulan iskelede hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan inşaat işçisi yürekleri ağza getirdi. Çevredekileri tedirgin eden işçinin çalışma anı kameralara yansıdı.

Olay, Muratpaşa İlçesi Meltem Mahallesi'nde dış cephe çalışması yapılan 15 katlı bir binanın 10'uncu katında yaşandı. Binada boya çalışması yapmak isteyen inşaat işçileri iskele kurdu. Kurulan iskelede emniyet kemeri ve kaskı bulunmadan çalışan bir işçi adeta canını hiçe saydı. İşçinin zaman zaman oturarak aşağı bakması ve asansör yardımı ile çekilen kovayı yönlendirmesi ise yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli anlar kamaralar tarafından kaydedildi.

İnşaat işçisinin 10'uncu kattaki tehlikeli çalışması yürekleri ağza getirdi
İnşaat işçisinin 10'uncu kattaki tehlikeli çalışması yürekleri ağza getirdi
İnşaat işçisinin 10'uncu kattaki tehlikeli çalışması yürekleri ağza getirdi
İnşaat işçisinin 10'uncu kattaki tehlikeli çalışması yürekleri ağza getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN

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