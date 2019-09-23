23.09.2019 18:47

İnşaat işçisinden kopan elektrik teline tahtayla müdahale

ISPARTA'da kamyonun üzerinden geçmesi sonucu kopan ve kıvılcımlar çıkaran akım yüklü elektrik kablosuna inşaatta çalışan işçinin tehlikeli müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sanayi Mahallesi 3309 sokakta meydana geldi. Yapımı devam eden bir inşaatta kullanılmak üzere trafodan çekilen elektrik kablosu, inşaata malzeme taşıyan bir kamyonun üzerinden geçmesi sonucu koptu. Akım bulunan kablo yere çarparak kıvılcım çıkarırken, inşaatta çalışan bir işçi uzun bir tahta parçasıyla kabloya müdahale etti. Bir süre kablo kıvılcım çıkarmaya devam etti.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir işçinin tahta parçasıyla kabloya müdahale ettiği görülüyor.

Kaynak: DHA