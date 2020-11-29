İnşaat işçisi, yasaktan haberi olmadığını ileri sürdü yine de cezadan kurtulamadı
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İnşaat işçisi, yasaktan haberi olmadığını ileri sürdü yine de cezadan kurtulamadı

29.11.2020 23:52 | Son Güncelleme: 29.11.2020 23:56
İnşaat işçisi, yasaktan haberi olmadığını ileri sürdü yine de cezadan kurtulamadı

Ağrı'dan Kastamonu'ya inşaatta çalışmaya gelen işçi, yasaktan haberi olmadığını ileri sürmesine rağmen cezadan kurtulamadı.

Ağrı'dan Kastamonu'ya inşaatta çalışmaya gelen işçi, yasaktan haberi olmadığını ileri sürmesine rağmen cezadan kurtulamadı. Ülke genelinde saat 20.00 başlayan ikinci kısıtlamada Kastamonu'da 1 saatte 15 kişiye ceza uygulandı.

Kastamonu'da korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının ikinci gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakimdi. Kısıtlamanın başlaması iş çıkışlarına denk gelen vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu. Yasakların başlamasıyla birlikte emniyet güçleri ana halterlerde denetim gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda kurallara uymayan vatandaşlara ceza kesildi.

Ağrı'dan Kastamonu'ya inşaatta çalışmak için geldiğini ifade eden Muhittin T., sokağa çıkma kısıtlamasından haberinin olmadığını belirterek, ekiplerden ceza kesmemesini istedi. Başka bir vatandaş ise misafirlikten geldiğini ve uygulamadan haberinin olmadığını belirtti. Ekiplere çeşitli mazeret sunan iki kişiye kısıtlama kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 900'er lira idari para cezası kesildi.

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Ayrıca 3 farklı noktada yapılan denetimlerin ilk 1 saatlik bölümünde toplamda 15 kişiye kısıtlama kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle haklarında idari işlem yapıldı. - KASTAMONU

İnşaat işçisi, yasaktan haberi olmadığını ileri sürdü yine de cezadan kurtulamadı
İnşaat işçisi, yasaktan haberi olmadığını ileri sürdü yine de cezadan kurtulamadı
İnşaat işçisi, yasaktan haberi olmadığını ileri sürdü yine de cezadan kurtulamadı
İnşaat işçisi, yasaktan haberi olmadığını ileri sürdü yine de cezadan kurtulamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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