İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (3)

İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (3)

ZANLI YAKALANDIEge Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında, el ve ayakları iple bağlanmış halde cansız bedeni bulunan işçi Ferit Aytekin'in (45) katil zanlısı olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

09.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:20
İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (3)

ZANLI YAKALANDI

Kampüsü içindeki cami inşaatında, el ve ayakları iple bağlanmış halde cansız bedeni bulunan işçi Ferit Aytekin'in (45) katil zanlısı olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının kimliği açıklanmazken, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İZMİR,


Kaynak: DHA
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