İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (2)

09.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:39

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında, el ve ayakları iple bağlanmış halde cansız bedeni bulunan işçinin Ferit Aytekin (45) olduğu tespit edildi. Aytekin'in başında darp izi olduğu saptandı. Polis, akıl sağlığı yerinde olmayan 1 şüpheliyi arıyor.

İZMİR,

Kaynak: DHA