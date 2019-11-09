İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (2)

İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (2)

KİMLİĞİ BELLİ OLDUEge Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında, el ve ayakları iple bağlanmış halde cansız bedeni bulunan işçinin Ferit Aytekin (45) olduğu tespit edildi.

09.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:39
İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (2)

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Kampüsü içindeki cami inşaatında, el ve ayakları iple bağlanmış halde cansız bedeni bulunan işçinin Ferit Aytekin (45) olduğu tespit edildi. Aytekin'in başında darp izi olduğu saptandı. Polis, akıl sağlığı yerinde olmayan 1 şüpheliyi arıyor.

İZMİR,  


Kaynak: DHA
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