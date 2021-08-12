İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı
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İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı

İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te, yapımı süren bir okul inşaatının çatı işlerini yapan işçinin ayakları bina ile çatı arasına sıkıştı.

Gaziantep'te, yapımı süren bir okul inşaatının çatı işlerini yapan işçinin ayakları bina ile çatı arasına sıkıştı. Sıkıştığı yerden uzun süre kurtulamayan işçi, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından düşmek üzereyken kurtarıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde bulunan Karacoğlan İlkokulu'nun çatı kısmında onarım çalışması yürüten işçi, ayaklarının kayması sonucu askıda kaldı. Çatı ile bina arasında sıkışan işçi bir süre kurtarılmayı bekledi. İşçisinin sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

Düşmek üzereyken itfaiye kurtardı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıda uzun süre sıkışan işçi kurtarmak için çalışma yaptı. İtfaiyenin çalışması sonucu talihsiz işçi beşinci kattan aşağı düşmek üzereyken kurtarıldı. Uzun süre sonra kurtarılan işçi, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı
İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı
İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı
İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı
İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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