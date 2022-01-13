İnşaat işçisi çalışırken ayağından vuruldu

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de silahla ayağından vurulan inşaat işçisi, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yenikent Mahallesindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Mehmet H.'ye (62), henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı Ömer Ö.(38) tarafından silahla ateş edildi. Bacağından yaralanan Mehmet H., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma sonucu şüpheli Ömer Ö. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR