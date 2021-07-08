İnşaat işçisi 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı
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İnşaat işçisi 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İnşaat işçisi 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı Bolu'da yapımı devam eden inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.

İnşaat işçisi 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı

BOLU - Bolu'da yapımı devam eden inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Meydanı'nda yapımı devam eden inşaatta çalışan Tahir C. isimli işçi bir anlık dengesini kaybederek 5 metre yükseklikteki ara kattan aşağı düştü. Tahir C.'nin düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Arkadaşları ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarılan Tahir C., ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Tahir C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İnşaat işçisi 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı
İnşaat işçisi 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı
İnşaat işçisi 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı
İnşaat işçisi 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

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