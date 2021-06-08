İnşaat işçisi 4. kattan düştü
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İnşaat işçisi 4. kattan düştü

İnşaat işçisi 4. kattan düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Midyat ilçesinde inşaatın 4. katında çalışan işçi dengesini kaybederek düşüp yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde inşaatın 4. katında çalışan işçi dengesini kaybederek düşüp yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye giden 112 acil servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı Midyat Devlet Hastanesine kaldırdı.

Edinilen bilgilere göre, Gölcük Mahallesi 466. Sokakta bulunan bir inşaatın 4. katında çalışan işçi dengesini kaybederek düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 acil servis ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde E.G. isimli işçi kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Mardin'e sevk edildi.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

İnşaat işçisi 4. kattan düştü
İnşaat işçisi 4. kattan düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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