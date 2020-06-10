İnşaat işçinin başına kalıp tahtası düştü
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İnşaat işçinin başına kalıp tahtası düştü

İnşaat işçinin başına kalıp tahtası düştü Bursa'nın İnegöl İlçesinde başına kalıp tahtası düşen inşaat işçisi yaralandı.

10.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:36

İnşaat işçinin başına kalıp tahtası düştü

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde başına kalıp tahtası düşen inşaat işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Hamidiye Mahallesi Ocakbaşı Sokak'ta bulunan 3 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Sezai A'nın kafasına kalıp tahtası düştü. Biranda neye uğradığını şaşıran talihsiz işçi aldığı darbe sonucu yere yığıldı. Olayı gören diğer arkadaşları Sezai A.'nın yardımına koştu. Yaralı işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İnşaat işçinin durumunun iyi olduğu olayla ilgili tahkikatın ise devam ettiği öğrenildi.

İnşaat işçinin başına kalıp tahtası düştü

Kaynak: İHA

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