İnşaat işçilerinin zorlu mesaisi iftar sofrasında son buluyor
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İnşaat işçilerinin zorlu mesaisi iftar sofrasında son buluyor

İnşaat işçilerinin zorlu mesaisi iftar sofrasında son buluyor
05.05.2020 20:17 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:20

- İnşaat işçilerinin zorlu mesaisi iftar sofrasında son buluyor Yaklaşık 50 gündür okulun tadilatında çalışan işçiler, oruçlarını da okul bahçesine kurdukları iftar sofrasında açıyor Adana'nın Kozan ilçesinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle tatil olan okulun tadilatında çalışan...

- İnşaat işçilerinin zorlu mesaisi iftar sofrasında son buluyor

Yaklaşık 50 gündür okulun tadilatında çalışan işçiler, oruçlarını da okul bahçesine kurdukları iftar sofrasında açıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle tatil olan okulun tadilatında çalışan işçiler, oruçlarını da okul bahçesinde kurdukları iftar sofrasında açıyorlar.

Ahmet Cevdet Çamurdan İlk ve Ortaokulu korona salgını tedbirleri kapsamında kapanınca okul yönetiminin girişimiyle binanın depreme dayanıklı hale getirilmesi için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 50 gündür okulun tadilatında çalışan işçiler, oruçlarını da okul bahçesine kurdukları iftar sofrasında açıyor.

Salgın tedbirleri ile farklı il ve ilçelerde yaşayan ailelerinin yanına gidemeyen işçiler öğrencilerin tadilatı yapılan okulda öğrenim görmelerinin kendileri için büyük mutluluk olacağını söyledi.

İşçilerden Lokman Acıl, "Gün boyu çalışıyoruz. Okulu bitirmeye çalışıyoruz. Adana'dan geldik. Virüs nedeniyle eve gidemiyoruz. Okulu bir an önce bitirmeye çalışıyoruz. Bir an önce bitiririz ve öğrenciler derslerine geri dönerler" dedi.

İşçilerden Muharrem Parıldı, okulda boya yaptığını belirterek, "Bu Ramazan ayında orucumuzu tutuyoruz ve birlikte açıyoruz" dedi.

Kendi ailelerini de çok özlediklerini kaydeden işçilerden Fevzi Coşkun,"Okulumuzu en kısa sürede teslim edeceğiz boyasını yapıyoruz ve arkadaşlar ile birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

İnşaat işçilerinin zorlu mesaisi iftar sofrasında son buluyor

Kaynak: İHA

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