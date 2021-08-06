İnşaat işçilerinin yemekten zehirlenmesine ilişkin 3 kişiye dava
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İnşaat işçilerinin yemekten zehirlenmesine ilişkin 3 kişiye dava

İnşaat işçilerinin yemekten zehirlenmesine ilişkin 3 kişiye dava
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de inşaat işçilerinin yedikleri yemekten zehirlenmesine ilişkin şantiyelere yemek tedarik eden şirket yetkilisi, şirketin gıda mühendisi ve aşçısı hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Maltepe'de inşaat işçilerinin yedikleri yemekten zehirlenmesine ilişkin şantiyelere yemek tedarik eden şirket yetkilisi, şirketin gıda mühendisi ve aşçısı hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, inşaat işçilerinin öğle yemeğinde yedikleri et dönerden zehirlendiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Maltepe'de 9 Aralık 2020 tarihinde inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin öğle yemeğinde yedikleri yemekten zehirlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 76 kişi mağdur, 3 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, şüphelilerden Sevinç P.'nin söz konusu yemek firmasında gıda mühendisi olarak görev yaptığı, şüpheli Erdoğan A.'nın aynı şirkette catering hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcısı olduğu, diğer şüpheli Sabahattin K.'nın ise baş aşçı olarak çalıştığı anlatıldı.

Maltepe Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki inşaat şantiyesi ile Cevizli mahallesi Tugay yolu caddesindeki şantiyenin yemek ihtiyacının söz konusu firma tarafından sağlandığı, 9 Aralık 2020 tarihinde inşaat şantiyelerine öğle yemeği olarak tavuk suyu çorbası, pirinç pilavı ve et dönerden oluşan menünün gönderildiği, bir süre sonra şantiyelerde yemek yiyenlerin fenalaştığı aktarıldı. Yemek yedikten sonra rahatsızlanan mağdurların hastanede tedavilerinin yapıldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında olay günü sunulan menüdeki yemeklerden numuneler alındığının belirtildiği iddianamede, alınan numuneler üzerinde Maltepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce inceleme yapıldığı, inceleme sonucunda pişmiş et döner numunesinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığının tespit edildiği aktarıldı. Şüphelilerin ifadelerinde suçlamayı kabul etmedikleri ancak yapılan denetim ve et döner numunesi üzerinde yapılan laboratuvar analizine ilişkin rapor ve tutanaklar incelendiğinde şüphelilerin kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçunu işlediklerine dair yeterli suç şüphesinin bulunduğu vurgulandı.

İddianamede, 3 şüpheli hakkında "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin 500 güne kadar adli para cezası istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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