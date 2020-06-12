İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada
İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada Şanlıurfa'da 6 katlı bir binada güvenlik önlemleri almadan çalışan işçiler hem kendi can güvenliklerini hem de çevreden geçen vatandaşlar için tehlikeye davetiye çıkarıyor.
12.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:40
İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 6 katlı bir binada güvenlik önlemleri almadan çalışan işçiler hem kendi can güvenliklerini hem de çevreden geçen vatandaşlar için tehlikeye davetiye çıkarıyor.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde yapımı devam eden 6 katlı bir binada güvenlik önlemleri almadan çalışan işçiler, hem kendi can güvenliklerini hem de çevreden geçenler için tehlikeye davetiye çıkarıyor. Çevredekileri tedirgin eden işçilerin çalışma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA