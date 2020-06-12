İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada Şanlıurfa'da 6 katlı bir binada güvenlik önlemleri almadan çalışan işçiler hem kendi can güvenliklerini hem de çevreden geçen vatandaşlar için tehlikeye davetiye çıkarıyor.

İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 6 katlı bir binada güvenlik önlemleri almadan çalışan işçiler hem kendi can güvenliklerini hem de çevreden geçen vatandaşlar için tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde yapımı devam eden 6 katlı bir binada güvenlik önlemleri almadan çalışan işçiler, hem kendi can güvenliklerini hem de çevreden geçenler için tehlikeye davetiye çıkarıyor. Çevredekileri tedirgin eden işçilerin çalışma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA