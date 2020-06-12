İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada Şanlıurfa'da 6 katlı bir binada güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler hem kendilerinin hem de çevredeki vatandaşların hayatını tehlikeye attı.

Şanlıurfa'da 6 katlı bir binada güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler hem kendilerinin hem de çevredeki vatandaşların hayatını tehlikeye attı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde yapımı devam eden 6 katlı bir binada güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, hayatlarını tehlikeye attı. Çevredeki vatandaşların hayatını da tehlikeye atan işçilerin çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA Kaynak: İHA