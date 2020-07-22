İnşaat işçilerinin sır ölümü! Öldürülen cesetler traktör ile ormanlık alana taşınıp gömülmüş
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İnşaat işçilerinin sır ölümü! Öldürülen cesetler traktör ile ormanlık alana taşınıp gömülmüş

Zonguldak'ta, 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarı verdiği inşaat işçisi ve amcasının oğlunun cansız bedenleri ormanlık alanda toprağa gömülmüş halde bulundu. Traktör ile taşınan cesetlerde bulunan bulgular katil zanlısına mı ait?

İnşaat işçilerinin sır ölümü! Öldürülen cesetler traktör ile ormanlık alana taşınıp gömülmüş
22.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:28

Zonguldak'ta, 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarı verdiği inşaat işçisi Salim Çatma ve amcasının oğlu Soner Çatma'nın cansız bedenleri ormanlık alanda toprağa gömülmüş halde bulundu. Jandarma olayla ilgili 8 şüpheliden 5'ini gözaltına aldı. 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Salim Çatma Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'ne geçen 17 Temmuz günü çalışmak için gitti ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine Salim Çatma'nın ailesi durumu Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli olarak değerlendirilen S.A., İ.A. ve M.G.'nin ev ve eklentilerinde arama yaptı.

KATİL ZANLISI BULUNDU MU?

Olayın ardından Zonguldak Valiliği de resmi bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre arama yapılan evlerde cinayete ilişkin iz ve emarelere rastlanılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT, Olay Yeri İnceleme, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı, Perşembe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin kapsamlı çalışması sonucunda Salim Çatma ve birlikte inşaat içinde çalıştığı öğrenilen Soner Çatma'nın da, S.A. tarafından silahla öldürüldüğü tespit edildi. S.A.'nın, cinayetin ardından İ.T.A. ve F.Ç. ile birlikte cansız bedenleri traktör ile ormanlık alana götürerek gömdüğü tespit edildi.

İnşaat işçilerinin sır ölümü! Öldürülen cesetler traktör ile ormanlık alana taşınıp gömülmüş

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Cansız bedenlerin gömüldüğü değerlendirilen ormanlık bölgede iz takip ve kadavra köpeklerle birlikte yapılan arama sonucunda Salim Çatma ve Soner Çatma'nın cansız bedenlerine gömülü vaziyette ulaşıldı. Şüphelilerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya karıştığı tespit edilen (8) şüpheliden M.G., S.N.A., D.A., F.Ç. ve Y. E. isimli şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı.

İnşaat işçilerinin sır ölümü! Öldürülen cesetler traktör ile ormanlık alana taşınıp gömülmüş

S.A., İ.A. ve S.K. isimli şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.

İnşaat işçilerinin sır ölümü! Öldürülen cesetler traktör ile ormanlık alana taşınıp gömülmüş

Kaynak: İHA

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