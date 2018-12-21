İnşaat İşçilerinin Malzemeleri Çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir inşaatta alkol alan kişi veya kişiler işçilere ait malzemeleri çaldılar.

Olay, Emirefendi Mahallesi Okul 1. Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı inşaatın birinci katında alkol alan şüpheliler, inşaatın dış cephe mantolama işini yapan işçilere ait 1 adet spiral, 1 adet matkap ve 150 metre kabloyu alıp kaçtılar. Sabah inşaata gelen işçiler malzemelerin çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler inşaattaki incelemelerinin ardından hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA