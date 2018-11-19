İnşaat İşçilerinin Kaldığı Prefabrikte Yangın

Sivas'ta Numune Hastanesi'nin ek bina inşaatında çalışan işçilerin kaldığı iki katlı prefabrik yapıda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 13.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Şifa Caddesi üzerinde bulunan Numune Hastanesi'nin ek binasının inşaatında çalışan işçilerin kaldığı iki katlı prefabrikte çıktı. Prefabriğin ikinci katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanı fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken 1 saatlik süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında binada kimse bulunmazken dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS