İnşaat işçilerinin gıda zehirlenmesi soruşturması: 2 şüpheliye ev hapsi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İnşaat işçilerinin gıda zehirlenmesi soruşturması: 2 şüpheliye ev hapsi

10.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:17
İnşaat işçilerinin gıda zehirlenmesi soruşturması: 2 şüpheliye ev hapsi

Maltepe ve Beykoz'da birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan 190 işçinin yedikleri yemekten zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan yemek firmasının yetkilisi E.A. ve gıda mühendisi S.P., hakkında konutunu terk etmemek ve yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

Maltepe ve Beykoz'da birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan 190 işçinin yedikleri yemekten zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan yemek firmasının yetkilisi E.A. ve gıda mühendisi S.P., hakkında konutunu terk etmemek ve yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

Maltepe ve Beykoz'da birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında şantiyelere yemek tedarik eden şirketin yetkilisi E.A. ve gıda mühendisi S.P. gözaltına alınmıştı.

Savcı tutuklanmalarını istedi

Savcılıktaki sorgu işlemleri tamamlanan 2 şüpheli "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmaları talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Suçlamaları kabul etmediler

Şüphelilerden E.A., mahkeme sorgusunda, "Üretilen yemeğin hiçbir kademesinde hiçbir sorumluluğum yoktur. Aynı yemekten ben de fazlaca yedim, bende herhangi bir etki görünmedi" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli S.P. ise, "Yaptığımız yemeklerde hiçbir sorun yoktu. Ben şantiyeye gittikten sonra bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ben bütün testlerimi kontrollerimi yaptım" diye konuştu.

2 şüpheliye ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler E.A. ve S.P.'nin üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli şüphe oluşmuşsa da, suç vasfının ve delil durumunun şüpheliler lehine değişme ihtimaline binaen bu aşamada tutuklanmalarına ilişkin talebin reddine hükmetti. Şüpheliler hakkında konutunu terk etmemek ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanması şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve kızı öldü, baba yoğun bakımda
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve kızı öldü, baba yoğun bakımda
Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
Besni'de inşaat işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Besni'de inşaat işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Öner Erkan Seda Sayan Sermiyan Midyat
Spor Samatta Okan Buruk Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İlaç Pfizer Başakşehir Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnşaat işçilerinin gıda zehirlenmesi soruşturması: 2 şüpheliye ev hapsi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 17:20:47. #1.14#
title