İnşaat işçilerinin bulduğu çantadan fişek çıktı
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İnşaat işçilerinin bulduğu çantadan fişek çıktı

İnşaat işçilerinin bulduğu çantadan fişek çıktı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, inşaat işçilerinin bulup polise hbaer verdiği çantadan 15 fişek çıktı.

ADIYAMAN'da, inşaat işçilerinin bulup polise hbaer verdiği çantadan 15 fişek çıktı.

Turgut Reis Mahallesi'nde öğle saatlerinde inşaatı devam eden 3 katlı binada çanta bulan işçiler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, çantayı kontrollü olarak açtığında poşet içinde 15 fişek buldu. Fişeklere polis tarafından el konulurken çantanın kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor.


İnşaat işçilerinin bulduğu çantadan fişek çıktı
İnşaat işçilerinin bulduğu çantadan fişek çıktı
İnşaat işçilerinin bulduğu çantadan fişek çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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