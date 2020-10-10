İnşaat işçilerinin alacak kavgası: 4 yaralı
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İnşaat işçilerinin alacak kavgası: 4 yaralı

10.10.2020 15:13 | Son Güncelleme: 10.10.2020 15:40

İnşaat işçilerinin alacak kavgası: 4 yaralı Samsun'da inşaat işçileri arasında alacak-verecek tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi bıçaklanarak, 2 kişi de darp sonucu toplam 4 kişi yaralandı.

İnşaat işçilerinin alacak kavgası: 4 yaralı

SAMSUN - Samsun'da inşaat işçileri arasında alacak-verecek tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi bıçaklanarak, 2 kişi de darp sonucu toplam 4 kişi yaralandı. Kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken polis tarafından gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Küçükkolpınar Mahallesi'nde akşam saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçileri ile şantiye şefi arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, K.S.ve N.P.hem bıçaklanarak hem de darp sonucu, U.S.ve H.Ö.ise darp sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili M.Ö.ve A.A.'yı yakalayarak gözaltına alarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim etti. Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ö., İ.Ö. ve A.A. geniş güvenlik önlemleri altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

İnşaat işçilerinin alacak kavgası: 4 yaralı
İnşaat işçilerinin alacak kavgası: 4 yaralı
İnşaat işçilerinin alacak kavgası: 4 yaralı
İnşaat işçilerinin alacak kavgası: 4 yaralı
İnşaat işçilerinin alacak kavgası: 4 yaralı
İnşaat işçilerinin alacak kavgası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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