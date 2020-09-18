İnşaat işçilerinden ilginç kum taşıma yöntemi
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İnşaat işçilerinden ilginç kum taşıma yöntemi

Ankara'da bir apartmanın çatı katına kum çıkartmakta zorlanan inşaat işçileri, çareyi makaraya sardıkları halatı otomobille çekmekte buldu.

İnşaat işçilerinden ilginç kum taşıma yöntemi
18.09.2020 14:28 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:33

Ankara'da bir apartmanın çatı katına kum çıkartmakta zorlanan inşaat işçileri, çareyi makaraya sardıkları halatı otomobille çekmekte buldu.

4 katlı apartmanın çatısına kum çıkartmakta zorluk çeken inşaat işçileri, ilginç bir yönteme başvurdu. İşçiler, çatıdaki makaraya sardıkları halatın bir ucunu kovaya, bir ucunu da otomobilin tavanındaki demire bağladı. Kovaya kumun doldurulmasının ardından otomobildeki kişi araçla geri geri giderek kumu yukarıya çekti. İşçilerin kum taşımak için bulduğu bu çözüm ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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