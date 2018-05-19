İnşaat İşçileri Yürekleri Ağza Getirdi

Sivas'ta 5 katlı binanın çatısında tadilat yapan ustaların güvenlik tedbiri almadan canlarını hiçe sayarak çalışmaları yürekleri ağza getirdi.

Sivas'ta 5 katlı binanın çatısında canlarını hiçe sayarak çalışan ustalar dikkat çekti. Camikebir Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında tadilat yapan işçiler, hiçbir iş güvenliği tedbiri almadan çalıştı. Ustalar, inşaat malzemelerini zeminden çatıya halatlar yardımı ile çekti. Ölümle burun burana çalışan işçiler görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. İşçiler rahat tavırları ile dikkat çekti. - SİVAS