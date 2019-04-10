İnşaat İşçileri "Yaylanan" Eldivenle Hastalıklardan Korunacak

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ortaokul öğrencisi Elif Gündoğdu, geliştirdiği eldiven sayesinde inşaat işçilerinin karşılaştığı sağlık sorunlarını önlemeyi hedefliyor.

Saygın Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Gündoğdu (12), inşaat işçisi olan babasının çektiği zorluklardan yola çıkarak bir eldiven geliştirdi.

Söz konusu eldiven ile beton kırıcı makineleri, motorlu testereleri ve matkapları kullanan işçilerin karşılaştığı sağlık problemlerinin başında gelen parmaklarda karıncalanma, his kaybı, kavrama gücü kaybı, dokunma hissi kaybı gibi sorunları en aza indirmeyi amaçlayan Elif Gündoğdu, TÜBİTAK proje yarışmasında fizik dalında bölge birincisi oldu.

Gündoğdu, Elazığ'da düzenlenecek Türkiye finallerinde de derece yapabilmek için danışman hocası eşliğinde sıkı bir çalışma yürütüyor.

Elif Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her şeyin televizyonda bir ağaçkakan belgeselini izlemesiyle başladığını söyledi.

Ağaçkakanın kafa yapısını merak ederek araştırma yaptığını ifade eden Gündoğdu, "Belgeselde ağaçkakanın kafasını ağaca dakikada yüzlerce kez vurduğunu öğrendim. Bunun sonucunda kafasında bir yaralanma olmuyordu. Bunu merak ettim ve kafasının ön yapısında süngersi bir dokuya sahip olduğunu öğrendim. O süngersi doku, gelen titreşimi emiyor ve ağaçkakana bir zarar gelmiyor." diye konuştu.

Danışman öğretmen Ömer Faruk Yılmaz ise proje çalışmasına Elif'in inşatta çalışan babasından esinlenerek yola çıktıklarını dile getirerek, "Babası matkap kullanıyor ve ellerinde sürekli karıncalanma oluyordu. Ondan sonra böyle bir şey yapmaya karar verdik. Eğer biz titreşimi azaltırsak karıncalanma ve dokunma hissi kaybının olmayacağı üzerine araştırmalara başladık." dedi.

Yılmaz, okulda laboratuvar olarak çalışabilecekleri bir ortamlarının olmadığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Ana sınıfı öğrencilerinin dersi bittikten sonra öğrencimizle ana sınıfında çalışıyorduk. Köy okulu olduğumuz için fazla imkanımız yoktu ama biz bunun arkasına sığınıp hiçbir şey yapmadan gidemezdik. Çünkü öğrencimizin projesi ışıl ışıl parlıyordu. Önce insan, önce iş güvenliği sloganıyla başladık. Malatya bölgesinde başarılı olduk. Hedefimiz, gelen etkiyi azaltma ve enerji kaybını önlemekti. Titreşimler, 15-16 hastalığa neden oluyordu. Bunu da azaltmış olduk. Bu şekilde insanların hayat kalitesi de artacak. Final bittikten sonra 'Yaylanan Eldiven' raflarda yerini alacak. Projemiz elde kalmayacak."

Rehber öğretmeni Sevil Ören de projeye fazla materyalle gitmediklerini ancak yarışmada en çok ses getiren projelerinin kendilerinin olmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Baba Mustafa Gündoğdu ise kızının başarısıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Ailece destek veriyoruz. Elif de sağ olsun bizi mahcup etmedi. Elinden geleni yaptı. Sadece Elif değil, okuldaki diğer çocukların da bir şeyler başarmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA