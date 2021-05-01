İnşaat işçileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçirdi

AKSARAY'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde meydanlar boş kaldı.

AKSARAY'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde meydanlar boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olan inşaat ve belediye temizlik işçileri bayramı çalışarak geçirdi.

Önceki yıllarda Aksaray'da kutlamaların yapıldığı, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda sessizlik hakim oldu. Aksaray Belediyesi'ne ait temizlik işçileri meydanları ve caddeleri süpürdü. Hafta sonu olmasına rağmen çalışan işçilerden Sezgin Özdogan (32), "1 Mayıs İşçi Bayramı'nı çalışarak geçiriyoruz. İnşaat sektörü yasaklardan muaf olduğu için çalışmaya devam ediyor. Biz işçiler, mağdur olmadan çalışarak evlerimizi ekmek götürüyoruz. Bizim sektörde sıkıntı yok. Ama birçok işçi bugün evlerinde. Biz de şu anda ihtiyacımız olduğu için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ