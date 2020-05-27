İnşaat ipini file yapan çocuklar, futbol topuyla voleybol oynadı
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İnşaat ipini file yapan çocuklar, futbol topuyla voleybol oynadı

İnşaat ipini file yapan çocuklar, futbol topuyla voleybol oynadı Bingöl'de çocuklar, kendi imkanlarıyla inşaat ipiyle file örüp, futbol topu ile voleybol oynadı.

27.05.2020 18:33 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:38

İnşaat ipini file yapan çocuklar, futbol topuyla voleybol oynadı

BİNGÖL - Bingöl'de çocuklar, kendi imkanlarıyla inşaat ipiyle file örüp, futbol topu ile voleybol oynadı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 saatlik izinlerinde voleybol oynamak isteyen çocuklar, Halime Pınar Mahallesinde bir çıkmaz sokak üzerinde kendi sahalarını oluşturdu. Çocuklar, ağabeylerinin yardımı ile önce yorgan ipinden file yaptı. Filenin sağlam olmaması üzerine bu kez inşaat ipinden file hazırlayan çocuklar, kısıtlamanın kaldırıldığı saatlerde sosyal mesafe kurallarına uyarak ve eldiven kullanarak voleybol oynamanın keyfini yaşadı. Çocukların voleybol topu olmaması nedeniyle futbol topuyla oynamaları dikkat çekti.

Korona virüs nedeniyle çocukları mahallede tutmak için böyle bir şey yaptıklarını belirten Mert Kurtaran,"Öncelikle çubuklarla yaptık sağlam olmadı, kırılıyordu bizde yorgan ipi kullandık. Buda koptuğu için başka bir şey denedik, inşaat ipiyle file yaptık. Buda pek sağlam değil ama yine bizi idare ediyor. Zaten şuan futbol topuyla voleybol oynuyoruz. Büyüklerimizin bize destek olmasını istiyoruz. Bir topumuz olsaydı çok iyi olurdu" dedi.

14 yaşının altında olan ve sokağa çıkma izninde voleybol oynayan Kadir Savan ise, "Solhanlılar en çok voleybolu seviyor. Bizde mahallemizde ağabeylerimizden bir file istedik ve yaptılar, birde futbol topu temin ettiler. Bizde büyüklerimizden bir file birde top istiyoruz. Bize yardımcı olurlarsa çok seviniriz "dedi.

İnşaat ipinden voleybol filesi yapanlardan Suat Kurtaran da, "Bizim mahallenin çocukları genellikle spor dallarına çok yatkınlar, sürekli oyun oynuyorlar. Bu son zamanlarda virüsten dolayı sokağa çıkma yasağı çoğunu etkiledi. Geneli 20 yaş altı olduğu için, enerjilerinden dolayı mahallede pek tutamıyorduk. Onları mahallede tutmak için mahalleden çıkmasınlar diye böyle bir şey düşündük. Önce kuru küçük odunları kullanarak bir file yaptık. O da her darbede yıkılıp kırılıyordu diye pek randımanlı olmadı. Daha sonra aklımıza yorgan ipi geldi onunla da pek sağlıklı oyun oynayamadık o da hemen kopuyordu. Sonra aklımıza daha sağlam olan inşaat ipleri geldi. Bunları babamızın yardımıyla güzel bir şekilde bağladık. Yani iki haftaya yakındır mahallemizde oynuyoruz. Bu da bir darbe aldığında kopuyor, yere düşüyor pek sağlıklı olmuyor"ifadelerini kullandı.

Kendilerine bir voleybol topu isteyen çocuklar, futbol topu ıslandığında çok ağır olduğu için istedikleri gibi oynayamadıklarını da aktardı.

İnşaat ipini file yapan çocuklar, futbol topuyla voleybol oynadı

Kaynak: İHA

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