İnşaat hırsızlığına 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnşaat hırsızlığına 2 tutuklama

İnşaat hırsızlığına 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da bir inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da bir inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir ev inşaatından 1 adet spiral, 1 adet kaynak makinası, yüz adet demir iskele ayarlama ayağının çalınması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, yaptıkları çalışmalarda olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen 2 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayıp öldürdü
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayıp öldürdü
Gece vakti iki bina arasındaki boşluğa düşen kadın yaşamını yitirdi
Gece vakti iki bina arasındaki boşluğa düşen kadın yaşamını yitirdi
Denizi kirletme yüzünden çıkan tartışmada 2 kişi boğazından falçatayla yaralandı
Denizi kirletme yüzünden çıkan tartışmada 2 kişi boğazından falçatayla yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Cem Yılmaz Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnşaat hırsızlığına 2 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 23:15:31. #1.14#

title