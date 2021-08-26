İnşaat hırsızı 5 kişi tutuklandı
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İnşaat hırsızı 5 kişi tutuklandı

İnşaat hırsızı 5 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırşehir'de 12 ayrı inşaatta hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir'de 12 ayrı inşaatta hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kırşehir'de 12 ayrı mahallede bulunan inşaatlarda hırsızlık olayına karışan 19 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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