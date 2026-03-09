Haberler

İnşaat halindeki binanın çatısında korkutan yangın

Güncelleme:
Adıyaman'da yapımı devam eden bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'da yapımı devam eden bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi'nde yapımı devam eden bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
