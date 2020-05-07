İnşaat halindeki binanın balkonuna çıkan köpeği indirmek için seferber oldular - KONYA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, inşaat halindeki binanın 6. katındaki balkona çıkan ve işçiler tarafından indirilemeyen sokak köpeği, çevreden geçen hayvansever tarafından yakalanarak binadan çıkarıldı.