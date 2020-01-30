İnşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düştü ağır yaralandı

30.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:26

Manisa'nın Selendi ilçesinde dengesini kaybederek inşaat halindeki binanın, asansör boşluğuna düşen tütün eksperi Turgut Coşkun (59) ağır yaralandı.



Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Atatürk Caddesinde yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. 5 katlı inşaatın 1'nci katından alt caddeye geçmek isteyen tütün eksperi Turgut Coşkun, dengesini kaybederek, inşaatta bulunan asansör boşluğundan beton zemine düşerek, ağır yaralandı. İnşaat yakınında bulunan vatandaşlara tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesinin ardından olay yerine 112 ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Turgut Coşkun'a ilk müdahaleyi olay yerinde yapan 112 ekipleri yaralıyı ambulansla Selendi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı Turgut Coşkun Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA