İnşaat halindeki binadan düşen işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binadan düşen kalıp ustası yaralandı.
17.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:24
Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binadan düşen kalıp ustası yaralandı.
Baykoca Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı'ndaki inşaatta çalışan Arabi Çimen (48), bastığı kalıp kerestenin kırılması nedeniyle yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Çimen, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA