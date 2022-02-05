İNŞAAT HALİNDEKİ BİNA, BETON DÖKÜMÜ İÇİN HAZIRLIK YAPILIRKEN ÇÖKTÜ - Haberler
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İNŞAAT HALİNDEKİ BİNA, BETON DÖKÜMÜ İÇİN HAZIRLIK YAPILIRKEN ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, inşaat halindeki bina, 2'nci katına beton dökümü için hazırlık yapılırken çöktü.

KOCAALİ, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, inşaat halindeki bina, 2'nci katına beton dökümü için hazırlık yapılırken çöktü. Durumu erken fark edip uzaklaşan işçiler son anda kurtulurken, binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi'nde meydana geldi. 2'nci katına pompa ile beton dökümü için hazırlık yapılan villa inşaatından sesler gelmeye başladı. Durumu fark eden işçiler, inşaattan uzaklaştı. Kısa süre sonra bina çöktü. İşçilerin durumu erken fark edip binayı boşatması, olası bir olumsuz durumun önüne geçti.

Bu arada binanın yıkılma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İNŞAAT HALİNDEKİ BİNA, BETON DÖKÜMÜ İÇİN HAZIRLIK YAPILIRKEN ÇÖKTÜ

İNŞAAT HALİNDEKİ BİNA, BETON DÖKÜMÜ İÇİN HAZIRLIK YAPILIRKEN ÇÖKTÜ

İNŞAAT HALİNDEKİ BİNA, BETON DÖKÜMÜ İÇİN HAZIRLIK YAPILIRKEN ÇÖKTÜ

İNŞAAT HALİNDEKİ BİNA, BETON DÖKÜMÜ İÇİN HAZIRLIK YAPILIRKEN ÇÖKTÜ

İNŞAAT HALİNDEKİ BİNA, BETON DÖKÜMÜ İÇİN HAZIRLIK YAPILIRKEN ÇÖKTÜ

İNŞAAT HALİNDEKİ BİNA, BETON DÖKÜMÜ İÇİN HAZIRLIK YAPILIRKEN ÇÖKTÜ

İNŞAAT HALİNDEKİ BİNA, BETON DÖKÜMÜ İÇİN HAZIRLIK YAPILIRKEN ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kocaali, İnşaat, Güncel, Haber

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