İnşaat duvarı çöktü iki işçi yaralı
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İnşaat duvarı çöktü iki işçi yaralı

26.12.2020 11:42 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:47
İnşaat duvarı çöktü iki işçi yaralı

Gaziantep'te yapımı yeni başlayan bina inşaatı esnasında duvar devrildi.

Gaziantep'te yapımı yeni başlayan bina inşaatı esnasında duvar devrildi. Devrilen duvarın altında kalan iki işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil İlçesine bağlı Pancarlı Mahallesinde yapımı yeni başlayan bina inşaatının duvarı beton dökümü esnasında çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olayda inşaat işçisi Aydın Dede ile Cumali Karakaş devrilen duvarın altına kalarak yaralandı. Yaralılar itfaiye ve diğer çalışanların yardımıyla duvarın altından kurtarıldı. Yaralı işçilere 112 tarafında olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

İnşaat duvarı çöktü iki işçi yaralı
İnşaat duvarı çöktü iki işçi yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 11:47:44. #1.14#
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