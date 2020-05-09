İnşaat demirleri arasına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
09.05.2020 21:42 | Son Güncelleme: 09.05.2020 21:44
Van'ın Erciş ilçesinde inşaat demirleri arasına sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Van'ın Erciş ilçesinde inşaat demirleri arasına sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
İlçeye bağlı Haydarbey Mahallesi'nde atıl durumdaki bir inşaatta demirlerin arasına sıkışan köpeği gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, inşaat molozları arasında bulunan demiri keserek köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Kaynak: AA