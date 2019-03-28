İnşaat demirine ayağı sıkışan güvercin kurtarıldı

KİLİS - Kilis'te, bir biranın üçüncü katında demirlere ayağı sıkışan güvercin itfaiye ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu kurtarıldı.

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesinde bir evin 3'ncu katında ayağı inşaat demirleri arasına sıkışması sonucu mahsur kalan yabani güvercin kurtarılarak Belediye veterineri tarafından tedavi altına alındı.

Ayağında kırıklar olan göğsündü çırpınma sonucu yaralanma oluşan kuş iyileşmesinden sonrası doğaya bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA