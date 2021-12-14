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İnşaat demiri hırsızlarına suçüstü

İnşaat demiri hırsızlarına suçüstü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir inşaattan demir çaldığı belirlenen şahıslar, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde bir inşaattan demir çaldığı belirlenen şahıslar, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarı değerlendiren ekipler, Dört Eylül Mahallesi'nde bir alış veriş merkezi yanındaki inşaattan yaklaşık 2 bin 500 TL değerindeki 100 kilo demiri çalan Ş.G. (51) ve M.D.'yi (31) suçüstü yakaladı.

Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

İnşaat demiri hırsızlarına suçüstü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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