İnşaat çukurunda mahsur kalan köpek itfaiye operasyonuyla kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnşaat çukurunda mahsur kalan köpek itfaiye operasyonuyla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - Haberler | 3. Sayfa

İnşaat çukurunda mahsur kalan köpek itfaiye operasyonuyla kurtarıldı Antalya'da bir inşaatın çukurunda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

İnşaat çukurunda mahsur kalan köpek itfaiye operasyonuyla kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da bir inşaatın çukurunda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesindeki bir inşaat çukuruna dün öğlen saatlerinde bir köpek düştü. Yaklaşık 5 metre derinlikteki çukurda mahsur kalan köpeği fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için operasyon hazırlığı yaptı. Bir itfaiye eri, merdiven yardımıyla çukura inip köpeğe kurtarma kemerini taktı. Diğer iki itfaiye eri ve çevredeki bazı vatandaşlar da, kemere bağlı ipi yukarıya çekerek köpeği kurtardı.

Kurtarma anı cep telefonuna yansırken, görüntüleri sosyal medyada izleyenler itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İnşaat çukurunda mahsur kalan köpek itfaiye operasyonuyla kurtarıldı
İnşaat çukurunda mahsur kalan köpek itfaiye operasyonuyla kurtarıldı
İnşaat çukurunda mahsur kalan köpek itfaiye operasyonuyla kurtarıldı
İnşaat çukurunda mahsur kalan köpek itfaiye operasyonuyla kurtarıldı
İnşaat çukurunda mahsur kalan köpek itfaiye operasyonuyla kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti
Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti
73 yıllık inşaat şirketinin mağdurları seslerini sosyal medyadan duyurdu: İpoteğimizi kaldırın
73 yıllık inşaat şirketinin mağdurları seslerini sosyal medyadan duyurdu: İpoteğimizi kaldırın
Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müge Anlı Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Diego Muslera Rıza Kayaalp Cüneyt Çakır Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İnşaat çukurunda mahsur kalan köpek itfaiye operasyonuyla kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 11:59:56. #1.16#

title