Son dakika haberleri | İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYECİLER KURTARDI
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Son dakika haberleri | İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYECİLER KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ANTALYA'da, yaklaşık 5 metre derinlikteki inşaat temeli çukuruna düşen sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu iple çekilerek, kurtarıldı.

ANTALYA'da, yaklaşık 5 metre derinlikteki inşaat temeli çukuruna düşen sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu iple çekilerek, kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesinde çok katlı bina yapımı için açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki temel çukuruna sokak köpeği düştü. Köpeği görenler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen 3 kişilik itfaiye ekibi, sokak köpeğinin olduğu çukura merdiven koydu. Çukura inen itfaiye eri, sokak köpeğinin gövdesine ip bağladı, diğer görevliler de hayvanı yukarı çekip, kurtardı.

Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişi, Çekin, sakın bırakmayın. Maşallah, alkış dedi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılırken, itfaiye ekibinin sokak köpeğini kurtarması takdir topladı.

Son dakika haberleri | İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYECİLER KURTARDI
Son dakika haberleri | İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYECİLER KURTARDI
Son dakika haberleri | İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYECİLER KURTARDI
Son dakika haberleri | İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYECİLER KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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