İnşaat Çukuruna Düşen İşçiyi İtfaiye Kurtardı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, inşası süren apartman alanındaki bir yapının temeli için kazılan 30 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Karahasanlı Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ'de inşaat çukuruna düştüğü ihbarını alan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler harekete geçti.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 30 metre derinliğinde 1 metre genişliğindeki çukura düşerek yaralanan İbrahim Şahan'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Çukura bir vinç yardımıyla inen itfaiye eri Şahan'ın yanına indi.

Yaklaşık 1 saatlik süren çalışmanın ardından Şahan vücuduna bağlanan iple yukarı çekilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şahan olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.