İnşaat Çivisi Gözüne Delip, Beynine Saplandı

SİVAS'ın Yıldızeli İlçesi'nde 23 yaşındaki Ferhat Başaran'ın, duvar örmek için gerdirdiği ipin bağlı bulunduğu çivi, yerinden çıkıp gözüne saplandı. Çivinin gözünü delip, 2.5 santimlik bölümünün beynine saplandığı belirlenen Başaran'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.



Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Yıldızeli İlçesi Eşmebaşı Köyü'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Ferhat Başaran'ın bahçe duvarı örmek için gerdirdiği ipin bir ucunun bağlı olduğu çivi, yerinden çıkıp gözüne saplandı. Yanındaki yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Başaran, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Başlaran'ın hastanede çekilen tomografisinde çivinin gözünü delip, 2.5 santiminin beynine saplandığı tespit edildi. Başaran'ın Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda yapılacak tedavisinin ardından yarın çivinin ameliyatla çıkarılacağı belirtildi.



Ferhat Başaran'ın babası Ömer Başaran,"Oğlum duvar örmek için ip germişti. İpin ortadan kopmasıyla geri dönerek çivi gözüne saplandı. Çivinin uzunluğu yaklaşık 10 santimetre. Şu an oğlum ameliyata hazırlanıyor" dedi.



- Sivas