İnşaat çetesine İstanbul merkezli 3 ilde operasyon: 48 gözaltı

03.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:00

İstanbul'da bazı inşaat firmalarına ait projeleri tehdit ile gasp ederek ele geçirdiği belirlenen bir çeteye düzenlenen operasyonda 48 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, operasyon, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı inşaat firmalarına ait projeleri tehdit ile gasp ederek ele geçirdiği belirlenen bir çeteyi takibe aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Küçükçekmece, Esenyurt, Bakırköy, Kadıköy, Maltepe, Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca, Sarıyer, Şişli ve Kağıthane ile Mersin ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, çete elebaşı M.A.'nın da aralarında olduğu 48 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekiplerince baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 13 silah, bu silahlara ait bin 866 mermi, balistik yelek ve çok sayıda değerli evrak ve doküman ele geçirildi.



Organize Şube Polisinin operasyonuyla sonuçlanan olayın, bir suç örgütünün; Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un bazı ilçelerinde faaliyet gösteren inşaat projelerini gasp ettikleri bilgisi üzerine ortaya çıktığı duyuruldu.



Yürütülen soruşturmalarda, şüphelilerin sahte belgeler düzenleyerek gasp edilen inşaat projelerini kendilerine ait gibi göstererek alıcı kililere sattıkları anlaşıldı.



Polis, şüphelilerin haklarını arayan kişileri silahla tehdit ettiğini belirledi.



Suç örgütünün yağma, ateşli silahla yaralama, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, tehdit gibi suçlara karıştığı bilgine ulaşıldı. İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesindeki yerleşkesine getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA