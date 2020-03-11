İnşaat çetesi üyelerinden 30 kişi tutuklandı İnşaat çetesi üyelerinden 30 kişi tutuklandı İstanbul merkezli 3 ildeki operasyonda İstanbul'da bazı inşaat firmalarına ait projeleri tehdit ile gasp ederek ele geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 49 şüpheliden 30'u tutuklandı.

İnşaat çetesi üyelerinden 30 kişi tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 3 ildeki operasyonda İstanbul'da bazı inşaat firmalarına ait projeleri tehdit ile gasp ederek ele geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 49 şüpheliden 30'u tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Mersin ve Muğla'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden beşi, savcılık sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çete elebaşı Medet A. ile bazı örgüt sorumlusunun da aralarında bulunduğu zanlılar, soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulandıktan sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Zanlılardan 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamındaki diğer 17 şüphelinin ise 'adli kontrol' hükümlerince salıverildiği öğrenildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı inşaat firmalarına ait projeleri tehdit ile gasp ederek ele geçirdiği belirlenen bir çeteyi takibe almış, yürütülen soruşturma kapsamında 3 Mart Salı günü Küçükçekmece, Esenyurt, Bakırköy, Kadıköy, Maltepe, Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca, Sarıyer, Şişli ve Kağıthane ile Mersin ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Çete elebaşı Medet A.'nın da aralarında olduğu 49 şüpheli gözaltına alınırken,aramalarda 13 silah, bu silahlara ait bin 866 mermi, balistik yelek ve çok sayıda değerli evrak ve dokümana el konulmuştu. Çete üyeleri, İstanbul'da devam eden ya da yarıda kalan bazı inşaat firmalarına ait projeleri tehdit ile gasp etmekle suçlanıyor.

Kaynak: İHA