Son dakika haber | İnşaat çatısının çöktüğü olayda ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te tavuk kümesi inşaatının çatının çökmesi sonucu ağır yaralanan İşçi hastanedeki yaşam mücadelesi kaybetti.

Olay, 3 Aralık günü Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Çarşı Mahallesi Tomaşa mevkiinde meydana gelmişti. Y.Ö. isimli şahsın tavuk kümesi inşaatında çalışan Hüseyin Altıntaş (59) ve Davut Kurt (57) isimli işçiler, çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan 2 işçi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Altıntaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Diğer yaralı Davut Kurt ise, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesinde sevk edilmişti. Buradan da Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilen Davut Kurt'un da hayatını kaybettiği öğrenildi.

(Cem Kaan Toka/İHA)

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